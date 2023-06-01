「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）７試合連続で３番起用となった、阪神の中川勇斗捕手（２２）が三回にオープン戦２号２ランを放つなど、３安打３打点と大暴れ。左翼での開幕スタメンを狙う若虎は、オープン戦打率・３７０、２本塁打７打点と絶好調だ。チームは投打がかみ合い３連勝。佐藤輝、森下、坂本と主力不在の中でも強さを見せている。広島の澄んだ青空に、高々と白球が舞い上がった。スタ