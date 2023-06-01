右脚肉離れからの復帰を目指す阪神ドラフト1位・内野手（22＝創価大）が14日、尼崎市の2軍施設・SGL尼崎で、入団後初の実戦形式となるライブBP（実戦形式の打撃練習）とシート打撃に臨んだ。ライブBPでは2本塁打を放ち、大器の片りんを示した。やはり、本物だ。快音を発して飛び出した立石の打球は、あっという間に左翼スタンドに突き刺さった。新人離れした一撃だった。1月の新人合同自主トレ中に右脚肉離れを発症して出遅