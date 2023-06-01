「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）試合開始わずか３０秒で、快音を打ち鳴らした。晴れ渡る空に向かって放たれた白球は、赤く染まる敵地の右翼ポール際へ吸い込まれる。阪神・近本光司外野手がオープン戦１号となる先頭打者弾で３連勝に導いた。初回、１ボールから左腕・高が投じた内角高め直球を一閃（いっせん）。オープン戦では２０２１年３月１３日・西武戦（甲子園）以来、５年ぶりとなるアー