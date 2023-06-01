右脚の肉離れから復帰を目指す阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１４日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で行われた残留練習に参加し、入団後初めてのライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で２本の柵越えを放った。シート打撃も初めて行い、実戦復帰へ視界良好。黄金ルーキーの“デビュー”がいよいよ迫ってきた。１、２軍ともに遠征中のため、閑散としたＳＧＬにけたたましい打球音が響いた。初