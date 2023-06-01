◇ファーム西地区阪神5―2広島（2026年3月14日由宇）昨季までの2リーグ制から、東・中・西の1リーグ3地区制に再編された「ファーム・リーグ」が14日に開幕し、西地区の阪神は広島戦（由宇）に5―2で勝利した。先発した大竹が6回4安打無失点と好投。4回まで完全投球し、27日の1軍開幕へ向けて順調な調整ぶりを披露した。打線は1番起用された2年目の佐野が2安打3打点。高卒3年目の山田も2安打1打点と、期待の若虎が結果を