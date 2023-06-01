◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）電光石火で先制点を挙げた。阪神不動のリードオフマン・近本が、チームでは17年高山俊以来9年ぶりとなるオープン戦先頭打者弾を放った。高が1ボールから投じた内角高め142キロに鋭く反応し、右翼ポール際へ。自身のオープン戦アーチは、最多安打タイトルを獲得し、いずれもキャリアハイの打率・313、10本塁打をマークした21年以来。“吉兆”の虹は、26年の進撃を予感させ