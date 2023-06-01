「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）春場所で初めて実現した豪ノ山と宇良の大阪府寝屋川市出身対決は、豪ノ山が押し倒しで制し、賜杯争いトップの６勝目を挙げた。横綱豊昇龍は王鵬を寄り倒し１敗を守った。大関安青錦は新小結熱海富士の上手投げに屈し、綱とりが絶望的となる４敗目。大関琴桜は藤ノ川を押し倒して４勝目。１敗は豊昇龍、豪ノ山のほか、霧島と高安の両関脇、平幕の隆の勝、琴勝峰の６