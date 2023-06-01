◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）万全だ。広島戦に先発した阪神・高橋は、5回4安打無失点、6奪三振と貫禄の投球を展開。9年目にしてオープン戦初勝利を手にした。「ピンチを背負って力むところもあったんですけど、それでもスピードが（最後まで）落ちなかったのは、良かったかな」走者を背負いながらも、要所を締めた。最大のピンチは初回。菊池、中村奨に連打を浴びるなど1死満塁とされたが、崩れな