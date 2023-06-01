「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）プロ野球阪神の岡田彰布オーナー付顧問がＮＨＫの中継にゲストで登場した。大相撲について「立ち合いのぶつかりがすごい。あんまりぶつからない野球はピッチャー主導。バッターは受け身の方。相撲は立ち合いが一番大事なんかな」と独自の視点を明かし「よく合うよなって思う」と感嘆の声をあげた。好きな力士は大関豊山で、横綱北の富士と親交があったことも明か