◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）「9番・右翼」で巡ってきた初スタメンで、阪神・岡城が1安打を放った。7回先頭で左前打。23年最優秀中継ぎ投手の島内の150キロをきれいにはじき返した。「最初はちょっと動きが硬かったが、4打席も立たせていただいた。その中で1本出すことができて凄く良かった」。岡山市出身で、小学校低学年時にマツダで広島―巨人戦を観戦。少年野球の大会では実際にグラウンドに立