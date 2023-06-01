「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸６１−１０相模原」（１４日、神戸ユニバー記念競技場）神戸は相模原に６１−１０で大勝し、初戦黒星から１０連勝とした。１敗同士の一戦は埼玉が東京ベイに３２−３０で競り勝ち、１０勝目を挙げた。ＢＲ東京は静岡を３７−３３で退け、７勝４敗とした。横浜は三重に３１−２６で勝ち、２勝９敗。静岡、三重はともに３勝８敗となった。神戸が１０連勝で首位に浮上。日本代表ＳＯ李