ＫＥＹＴＯＬＩＴの井上瑞稀（２５）と中村嶺亜（２８）が１４日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた「第４２回マイナビ東京ガールズコレクション２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でランウェイデビューを飾った。２人は黒を基調としたシックな衣装で降臨。２００９年入所の“伝説の同期”で「みじゅれあ」と称され、ステージ上で背中を合わせ見つめ合うと、会場はこの日一番の大歓声に包まれた。