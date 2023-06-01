「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）粘り腰を示しながらの７５球が、春先の躍動を予感させた。阪神先発の高橋遥人は５回４安打無失点。毎回の６奪三振で、意外にもオープン戦では自身初の勝利投手だ。「ピンチを背負って力むところもあったが、それでもスピードが落ちなかったのは良かった」と振り返った。初回は３本の安打で１死満塁とされた。だが、簡単には崩れない。ファビアンをカットボールで