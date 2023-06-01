「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）阪神は近本光司の先頭打者弾、中川勇斗がオープン戦２号２ランを放つなど３安打３打点と打線が活発だった。投手陣も３試合連続１失点以下と好調、藤川球児監督は「まぁ準備ですね」。以下は同監督の主な一問一答。◇◇−攻撃陣は最後まで集中力が高かった。「まぁ、まだです。まだまだ、はい」−中川は３安打と持ち味を発揮した。「ゲームに入れば