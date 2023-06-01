「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）敵、味方はない。巨人・長野久義氏が魅せるラストダンスに、東京ドームが一つになった。「本当に周りの方に恵まれた野球人生だと思います」。走攻守で躍動し、刻んだ１６年間の最後の足跡。その大きな背中へ、何度も「長野久義」コールが鳴り続けた。主役の登場をスタンドも今か、今かと待っていた。八回。ネクストに背番号「７」が向かうと、大歓声が背中を押した