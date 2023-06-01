「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）が引退試合に臨み、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。巨人歴代の監督たちがねぎらった。走攻守で躍動した長野氏の姿をベンチから見つめた阿部監督は「（大歓声は）チョウさんを象徴しているよね」と目尻を下げ、「こうやって何もしていない人がね、ボコって打つんだから、やっぱり天才ですよね」と続けた。前