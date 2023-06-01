「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）が引退試合に臨み、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。ＷＢＣ組から花が届けられ、長野氏は侍たちにエールを送った。会見場には岡本からのコチョウランも飾られ「全然知らなかった。ブルージェイズのキャンプを訪問させてもらったんですけど、和真本人もすごくみんなとなじんでいるよって話だったので、すご