三崎小３年生が作成した茜身の紹介パンフレット「マグロのまち」ＰＲに一役─。三浦市立三崎小学校（同市三崎）の３年生１２人が、マグロの血合い部分に当たる「茜身（あかねみ）」の特長や料理を紹介するパンフレットを作成した。授業の中で魚市場や飲食店に出向いて学んだ成果をまとめた。英語での記載もあり、児童たちは「外国人観光客にも魅力を伝えたい」と期待している。「茜身ってしってる？」と題したパンフレットはＡ