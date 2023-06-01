ヒノキシリーズコースターゼンリンの地図柄グッズ専門店「マップデザインギャラリー」が、横浜赤レンガ倉庫（横浜市西区）２号館に期間限定で出店している。ヒノキを使ったコースター（１３２０円）や、昼夜の風景をデザインしたアクリルスタンド（１６５０円）などを販売する。市内の観光名所と地図が一式の「タビマップシリーズ」のほか、鶴見、保土ケ谷、金沢区などを追加した「方面案内看板」のアクリルキーホルダーのカ