「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）規格外のパワーを見せつけた。四回１死満塁。日本ハム・水谷瞬外野手がマタの１５４キロ直球を逆方向へ運ぶオープン戦１号グランドスラム。右腕を突き上げてパワーを誇示した。「『ホームラン打ってきます』と横尾さん（打撃コーチ）と話して打席に向かったんで。言葉にしたことを実行できたのは良かった」と狙って打った一発を振り返った。新庄監督は「１番（打