横浜税関が２５年に輸入を差し止めた知的財産侵害物品の一部＝６日、横浜市中区横浜税関が２０２５年、偽ブランド品など知的財産侵害物品の輸入を差し止めた件数は１万３５４２件となり、公表を始めた１０年以降では２４年に次いで２番目に多かったことが同税関のまとめで分かった。件数は前年から２９２件減少したが、全国の約４割を占め、同税関が７年連続で全国の税関別で１位となった。同税関の川崎外郵出張所（川崎市川崎