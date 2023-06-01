アメリカのトランプ大統領は、イランが事実上封鎖している中東の石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、「石油の供給を受けている国は航路の安全を確保しなければならない」と主張しました。トランプ大統領は14日、石油タンカーのホルムズ海峡での航行をめぐり、「ホルムズ海峡を通じて、石油の供給を受けている世界の各国は航路の安全を確保しなければならない」とSNSに投稿しました。その上で、「我々は全面的に協力し、全てが