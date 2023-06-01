３月15日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは田中麗奈と宮本里歩。「家族でポツンと一軒家のファンなんです」と笑顔を見せるのは田中。一方で「興味ありありです！」というのは宮本。「ワンちゃんが走り回れるようなポツンと一軒家で一緒に暮らしたいです！」とポツン暮らしの夢は膨らむばかりだったが…。 ©ABCテレビ 雪降る島根の山奥で二転三転するポツンと一軒家捜索！雪道が残る過酷な山道を越え、ようやく出会