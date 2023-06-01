少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ １５日（日）の横浜編・前編は、ラーメンファンには「家系ラーメン」の聖地としてお馴染みの、「家系総本山吉村家」の前からスタート。現在全国に2000店舗以上もあるといわれている家系ラーメンは、1974年に創業したこの店を源流とする。この日の行列は「60分待ち」。大吉が「並び