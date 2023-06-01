フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。この日のゲスト音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）と一緒に食事に行く際の“支払い事情”を明かした。田中と小宮山は家族ぐるみで仲が良く、しばしば小宮山の好きな蕎麦屋などに行くと明かしている。田中は「私たちがお蕎麦を食べに行くときって、どっちが払ってるの？みたいな多分気に