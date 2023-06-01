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《中山競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽9R…オルノア（馬場入場後に右前肢ハ行）【過怠金】▽1R…伊藤圭師1万円（登録服色を使用できず）▽5R…岩田康1万円（2角内斜行）▽6R…伊藤1万円（4角内斜行）【戒告】▽3R…野中（4角内斜行）