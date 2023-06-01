プレミアリーグ 25/26の第30節 チェルシーとニューカッスルの試合が、3月15日02:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ハーベイ・バーン