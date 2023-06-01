ブンデスリーガ 25/26の第26節 ハンブルガーSVとケルンの試合が、3月15日02:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。 ハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ダミオン・ドウンス（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはラグナル・アヘ（FW）、サイード・エルマラ（MF）、ヤク