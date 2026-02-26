エールディヴィジ 25/26の第27節 PSVとＮＥＣの試合が、3月15日02:45にフィリップス・スタディオンにて行われた。 PSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、パウル・ワナー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからの