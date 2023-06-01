国務院国有資産監督管理委員会（国務院国資委）と新疆ウイグル自治区は3月13日、共同で「第14次五カ年計画」期間中の中央国有企業（中央企業）の新疆における投資状況を発表しました。「第14次五カ年計画」期間（2021〜2025年）中、中央企業は新疆で累計約1兆1000億元（約25兆円）を投資し、毎年数百万人規模の雇用を創出し、新疆の経済と社会発展を力強く支えました。最新データによると、2025年の中央企業による新疆での投資額は