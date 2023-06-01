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《阪神競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽5R…エースフライト（感冒）【騎手変更】▽西谷（病気のため）→8R小野寺【過怠金】▽3R…菱田1万円（直線外斜行）▽8R…小野寺1万円（ムチの使用法）▽12R…団野1万円（1角内斜行）【戒告】▽8R…高田（ムチの使用法）