《中京競馬制裁》【過怠金】▽2R…田山5万円（3角外斜行）▽3R…西塚1万円（1角内斜行）▽8R…石神道3万円（直線外斜行）【戒告】▽4R…舟山（発走後内斜行）▽10R…秋山（1角内斜行）▽12R…柴田裕（直線外斜行）