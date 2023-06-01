予算案の審議時間をどれだけ確保するか、という駆け引きに労力が費やされ、重要政策の議論が置き去りとなった感は否めない。政府、与野党とも猛省すべきだ。総額１２２・３兆円に上る２０２６年度当初予算案が、自民党と日本維新の会の与党の賛成多数で衆院を通過した。衆院での当初予算の審議時間は、約１か月間、計７０〜８０時間というのが慣例だ。だが今回は約２週間、計５９時間にとどまった。今年の予算審議は衆院の