各地の観光施設で、外国人観光客や地元以外からの訪問客には料金を高く設定する「二重価格」が広がりつつある。差別的だと受け止められぬよう、慎重に制度を設計し、必要性や価格の根拠を丁寧に説明することが重要だ。２０２５年の訪日観光客は４０００万人を超え、過去最多を更新した。一方、施設や交通機関の混雑、一部の客のマナー違反など「観光公害」が問題化している。多言語でのパンフレットや案内板の作製費用なども