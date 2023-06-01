◇明治安田J1百年構想リーグ第6節FC東京１ー1（PK6ー5）水戸（2026年3月14日Ksスタ）明治安田J1百年構想リーグは9試合が行われた。東のFC東京は水戸と対戦し、1―1からのPK戦を6―5で制した。DF長友佑都（39）が前半22分に右脚を痛めて負傷交代するアクシデント。19日に発表される日本代表の英国遠征メンバーに選出されるのは絶望的。6月開幕のW杯北中米大会出場にも暗雲が垂れ込めた。鹿島が川崎Fを1―0で下し、5連勝で首