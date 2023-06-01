2004年の立川グランプリを制すなど競輪界に輝かしい戦歴を残してきた小野俊之（49＝大分・77期）が今月の地元・別府ナイター開催（24〜26日）を最後に引退することが分かった。大分県立・日出高校（現日出暘谷高校）時代の小野は国内外のスプリント種目で活躍。鳴り物入りで77期に入校し、1996年4月18日に別府競輪場でデビュー。97年後期に定期昇級によりS級に昇格すると、類いまれなスプリント力を武器に着実に実績を積み上げ