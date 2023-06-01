ダンス＆ボーカルユニット・ｗ−ｉｎｄｓ．が１４日、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで、全国１１会場１８公演を巡るデビュー２５周年記念ツアー「ＧＯＬＤＥＮＳＩＮＧＬＥＳ」の初日を迎えた。同日にデビュー記念日を迎え、昼夜２公演で動員した１万人と“２５歳の誕生日”を祝った。今回はベストシングルツアーで、デビュー曲「ＦｏｒｅｖｅｒＭｅｍｏｒｉｅｓ」から最新曲「ｗ−ｉｎｄｓ．」まで２時間かけて披露