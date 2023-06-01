輝かしい歴史を刻む――。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは13日（日本時間14日）、ローンデポ・パークで1時間半の非公開練習を行い、14日（同15日10時開始）の準々決勝・ベネズエラ戦に備えた。この日、米国で誕生日を迎えた佐藤輝明内野手は“27歳初戦”が、難敵との大一番。たとえベンチスタートでも勝負どころでの代打起用が見込まれ、阪神選手では史上初となるWBC決勝トーナメントでの