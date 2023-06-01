［東日本大震災１５年］復興の岐路＜７＞最終回先月２５日、福島県楢葉町にある研究施設で、全長２２メートルに及ぶ新型装置の動作試験が大詰めを迎えていた。炉心溶融事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所２号機の溶融燃料（デブリ）を取り出すため、約９年をかけて開発された「ロボットアーム」だ。「デブリ取り出し操作、実施せよ――」。遠隔操作室で指令を受けた東電社員がパソコンの画面をクリックすると、ロボッ