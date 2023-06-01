中国軍が偵察用に運用していると指摘される人工衛星群が、日本上空を約１０分に１回通過し、自衛隊と米軍の基地周辺の上空では２時間に約１０基が通過するなど、高頻度で周回していることが分かった。日本政府も衛星群の動きを把握しており、台湾有事などの際に日米の動きを把握する目的で運用しているとみて、警戒を強めている。読売新聞が米宇宙軍による人工衛星追跡サイト「スペーストラック」の公開データを用いて、宇宙工