ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平（４２）が１４日、東京・サンシャイン劇場で、主演舞台「ｏａｓｉｓ」（４月１９日まで）の初日を迎えた。同作は、特異な純愛を描く同名韓国映画の舞台化で、丸山は前科三犯の青年役を演じる。初日前に公開稽古を行った丸山は、タイトルにちなみ自身の“オアシス”をＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴのメンバーと回答。「舞台の仲間は、はかなくも終わりがくる。帰ってメンバーの顔を見ると安心する」