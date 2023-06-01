12日、ブルペンで投球練習するWBC日本代表の山本由伸＝米マイアミのローンデポ・パーク【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す日本代表は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでの準々決勝でベネズエラと対戦する。先発投手は日本が山本由伸（ドジャース）で、ベネズエラは大リーグで昨季12勝のランヘル・スアレス（レッドソックス）。日本とベネズエラはWBCで初対戦。