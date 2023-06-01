米国・ＷＷＥのプロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日＝日本時間１９日、２０日、ネバダ州ラスベガス）へ向け、統一ＷＷＥ王座戦線が大荒れだ。同王座は１月９日にドリュー・マッキンタイアが、コーディ・ローデスを破って新王者になった。ジェイコブ・ファトゥの乱入もあっての王座移動だったが、祭典でマッキンタイアへの挑戦をかけた２月末のエリミネーション・チェンバー戦では今度は王者が介入し、ラン