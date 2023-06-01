新日本プロレス１４日の名古屋大会で、東京五輪男子柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が約２か月のキャリアで最大級の?失敗?を明かした。ウルフは１月４日東京ドームでＮＥＶＥＲ無差別級王者ＥＶＩＬを撃破し、いきなりタイトルを奪取する衝撃のプロレスデビュー。その後は極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」との抗争が続き、２月大阪大会で成田蓮に敗れベルトを失うと「ＮＥＷＪＡＰＡＮ