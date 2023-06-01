ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で金メダルを獲得した米国代表アリサ・リュウ（２０）をロシアフィギュアスケート連盟のアントン・シハルリドゼ会長が絶賛する一方で、日本勢には?微妙?な評価を下した。シハルリドゼ会長は、ロシアのテレビ番組「リンク」に出演。その様子を同国メディア「スポーツ２４」が伝えた。その中で、フィーバーが起きているリュウについて言及。「僕はオリンピックに行って、例