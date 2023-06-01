大相撲春場所15日に中日を迎える大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。前半戦では、分厚い懸賞金を手にした人気力士の反応が、ファンの笑いを誘っていた。二日目、結びの一番で横綱・大の里に勝った小結・熱海富士。行司から分厚い懸賞金を受け取る際に、わずかに目を大きく開け、驚くような表情を見せた。熱海富士は先場所も横綱・豊昇龍を撃破した際、懸賞を前に笑みをこぼす姿が反響を