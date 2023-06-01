◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）昨季限りで巨人で現役を引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）で４万１９４７人が集まった引退試合に臨んだ。この日のために、自主練習で備えてきた背番号７は１３日に支配下選手登録され、８回２死から代打で登場。鮮やかな中前安打を放ち、９回には右翼の守備に就いて打球もさばくなど、笑顔で男の花道を飾った