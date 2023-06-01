◆オープン戦広島１―７阪神（１４日・マツダスタジアム）阪神のドラフト３位・岡城快生外野手＝筑波大＝が「９番・右翼」でオープン戦初スタメンを飾った。第１打席は中飛、第２打席は三振に倒れたが、７回の先頭で迎えた第３打席では、１ボール１ストライクから広島のリリーフエース・島内の１５０キロ直球を左前に運んだ。続く木浪の右前安打で三塁へ進み、高寺の右越え二塁打でホームを踏んだ。「何とか１本出そうと立ち