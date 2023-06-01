◆オープン戦広島１―７阪神（１４日・マツダスタジアム）阪神・中川勇斗捕手（２２）が開幕スタメンを大きくたぐり寄せた。広島戦に「３番・左翼」で出場し、３回の左越え２号２ランを含む３安打３打点の活躍。１０安打７得点の打線をけん引し、３連勝に導いた。２７日の東京ドームの開幕戦で対決する巨人には好相性の“隠れキラー”。同学年のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝の実戦初出場が迫るなか、高卒５