◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪） 新小結・熱海富士が、大関・安青錦を上手投げで破って４勝目を挙げた。安青錦は２連敗で４敗目を喫し、場所後の横綱昇進が絶望的となった。トップは１敗で横綱・豊昇龍、関脇・霧島、高安と平幕の隆の勝、琴勝峰、豪ノ山の６人が並ぶ。××××安青錦の場所後の横綱昇進は絶望的となった。熱海富士に、上手投げで転がされて４敗目。支度